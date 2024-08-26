Reguilon sürprizi

SÜPER Lig'de sezona çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta yönetim, sol bek bölgesine takviye yapma çalışmalarını hızlandırdı. Transfer çalışmalarını yürüten kurmaylar, Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde bu doğrultuda hareket ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. 27 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon, transfer dedikodularının odak noktasında yer alıyor. Kara-Kartal, 27 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Reguilon'un Beşiktaş'a önerildiğini öne sürdü. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in bu oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtilirken, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun ise bu transfere olumsuz baktığı ifade ediliyor. Reguilon'un Tottenham'da forma şansı bulamadığı ve sezon sonunda serbest kalacağı bilgisi veriliyor. İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu da kaydediliyor. Reguilon, İspanya Milli Takımı'nda da 6 maçta görev aldı.

NECİP'İN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan sol dizinde çapraz bağ kopması belirlendiği için 6 ay sahalardan uzak kalacak Necip Uysal için karar verildi. Bu hafta ameliyat olması beklenen ve sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.