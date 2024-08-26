  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş

Reguilon sürprizi

Tottenham’da forma şansı bulamadığı için ayrılma arifesinde olan 27 yaşındaki oyuncu, menajerler vasıtasıyla Beşiktaş’a önerildi

HABER MERKEZİ
Reguilon sürprizi

SÜPER Lig'de sezona çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta yönetim, sol bek bölgesine takviye yapma çalışmalarını hızlandırdı. Transfer çalışmalarını yürüten kurmaylar, Giovanni van Bronckhorst'un liderliğinde bu doğrultuda hareket ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. 27 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon, transfer dedikodularının odak noktasında yer alıyor. Kara-Kartal, 27 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Reguilon'un Beşiktaş'a önerildiğini öne sürdü. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in bu oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtilirken, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun ise bu transfere olumsuz baktığı ifade ediliyor. Reguilon'un Tottenham'da forma şansı bulamadığı ve sezon sonunda serbest kalacağı bilgisi veriliyor. İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu da kaydediliyor. Reguilon, İspanya Milli Takımı'nda da 6 maçta görev aldı.

NECİP'İN SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan sol dizinde çapraz bağ kopması belirlendiği için 6 ay sahalardan uzak kalacak Necip Uysal için karar verildi. Bu hafta ameliyat olması beklenen ve sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA