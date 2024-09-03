Kartal müthiş başladı

BEŞIKTAŞ, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yenerek milli araya oldukça moralli girerken iki kulvarda da sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Geçen sezonu liderin 46 puan gerisinde 6. olarak kapatan Kartal, yeni transferlerin takıma pozitif katkısıyla lige ve Avrupa'ya süper başladı. Siyah beyazlılar lig, Avrupa ve Süper Kupa'da oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 21 gol atarak maç başına 3 gol barajını da geçti. Kara Kartallar bu karşılaşmalarda G.Saray'a Süper Kupa'da 5 gol atarken, Avrupa Ligi Play-Off'unda Lugano'yu da 5 golle eledi. Van Bronckhorst'un öğrencileri bu performanslarını, 10 yıl sonra lige 3 galibiyetle başlayarak taçlandırdı. Beşiktaş hücumdaki etkinliğini savunmada pek gösteremedi ve 6 maçta kalesinde 6 gol gördü. Ancak bu 6 golü 3 maçta yiyen siyah beyazlılar diğer 3 maçı da gol yemeden tamamladı.

FERNANDES'TEN KARİYER REKORU

KARTAL'IN yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, şimdiden performansının zirvesine çıktı. Portekizli yıldız, Sivasspor'la oynanan maçta da ağları sarsarak 1 Eylül itibarıyla kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Profesyonel kariyeri boyunca bir sezonda en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında bu sezonki 4. golüne ulaştı.

PORTEKIZLI hücum oyuncusu Fernandes, kariyeri boyunca 4 kupa kazandı. Portekiz U17 Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan 25 yaşındaki yıldız Benfica ile Portekiz Lig Kupası, Beşiktaş ile de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırdı.

SİYAH-BEYAZLILAR JOAO'YU BEKLİYOR

KANAT takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Mario ile anlaşma sağladı. Portekiz basınında O'Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlanma aşamasına geldiği ve 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma transferinin çok yakın olduğu belirtildi. Ülkesi Portekiz'de Sporting altyapısında futbola başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, Vitoria Setubal, İnter, West Ham ve Lokomotif Moskova formalarını da terletti. Portekiz Milli Takımı'nda da 56 kez top koşturan Joao Mario'nun İstanbul'a gelip Kartal'a imza atmasının an meselesi olduğu ifade edildi.