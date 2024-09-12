Joao Mario krizi patladı

PORTEKİZ ekibi Sporting, Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario için CAS'a 30 milyon Euro'luk tazminat için başvuruda bulundu. Bilindiği üzere İnter tarafından 2016 yılında 40 milyon Euro karşılığında Sporting'den satın alınan Joao Mario'nun 2021 yılında sözleşmesi feshedilmişti. Inter, Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon'da geçirdiği iki kiralık dönemden sonra Joao Mario'yla yollarını ayırmıştı. Sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Mario Benfica'ya transfer oldu ancak Sporting kulübü, bu feshin sözleşmedeki bir maddeyi, yani Inter'in Joao Mario'yu başka Portekiz takımlarına satamayacağı maddesini aşmak için yaptığını iddia ediyor. Anlaşmaya göre bu maddenin ihlali halinde Inter, Sporting'e 30 milyon Euro tazminat ödeyecekti. Portekiz ekibi de bu 30 milyon Euro'yu Inter'den alabilmek için konuyu FIFA'ya taşıdı. FIFA Sporting'in talebini reddedince Portekizi ekibi de bunun üzerine Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.

PAULİSTA: TRABZON MAÇI ÇOK ZOR OLACAK

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, dün açıklamalarda bulundu. Lige verilen milli aranın kendilerine iyi geldiğini aktaran Gabriel Paulista, bu hafta deplasmanda oynayacakları Trabzonspor mücadelesinin ise zor geçeceğini düşündüğünü söyledi. Paulista, "Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep iyi reaksiyon verirler bu hoca değişikliğine. O anlamda da her zaman zor olur. Bir de deplasman zaten Trabzon" diye konuştu.