Kara Kartal’ın B Planı Can Keleş

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Milli aranın ardından sıkışık bir fikstürü bulunan siyah-beyazlılarda Milot Rashica'nın sakatlığı da moralleri bozdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kosovalı yıldızın sakatlığı sonrası sağ kanat pozisyonunda sıkıntıya girdi. Hollandalı teknik adam, bu gölgede zorunlu rotasyona gidecek. Rashica'nın Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken, Van Bronckhorst'un elinde gerçek mevkii sağ kanat olan tek oyuncu olarak bu sezon fazla forma şansı bulamayan Can Keleş kaldı. Konyaspor ve ardından Avrupa Ligi'ndeki Lyon deplasmanında kanatlarda Joao Mario ve Muçi'nin yanı sıra, Can Keleş'in de forma şansı bulabileceği öğrenildi.