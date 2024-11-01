Beşiktaş kanatlanacak

Süper Lig'de derbi maçta lider Galatasaray'a yenilerek zirve yolunda yara alan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray maçında kanatlardaki verimsizlikten şikayet ederken yönetimle de bu konuda görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adam, her iki kanada da takviye yapılmasını isterken, istediği oyuncuların profilini de çizdi. Başarılı çalıştırıcı, rakip eksilten, sürekli ileri geri dripling yapan, hızlı kanatlar istiyor. Siyah beyazlıların listesinde bu profile uyan iki isim var.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Sol kanat için Galatasaray'ın yaz transfer döneminin sonlarında kadrosuna katamadığı Nicola Zalewski düşünülüyor. Roma'da istikrarsız grafik çizen Polonyalı oyuncu devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak. Beşiktaş'ın bu transferi kiralama formülüyle bitirmesi bekleniyor. Sağ kanat için liste başına yerleştirilen isim ise Domenico Berardi oldu. Sol ayağını kullanan 30 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Sassuolo'da bir efsane olarak görülüyor. Berardi kariyerinde Sassuolo'dan başka bir kulüpte forma giymedi. Yönetimin bu iki transfer için tüm şartlarını zorlaması bekleniyor.

SAKATLARDAN MÜJDELİ NABER

Derbi mağlubiyeti sonrasında moralleri bozulan Beşiktaş'ta sakatlıklarından kurtulan Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica yarın Kasımpaşa'yla oynanacak karşılaşmayla formalarına geri dönecek. Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçırmak zorunda kalan Rashica, sol uyluk adalesindeki sakatlık sonrası formasını giyecek.