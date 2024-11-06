Kartal zafer peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Lyon'u deplasmanda devirerek ilk galibiyetini alan Beşiktaş, 4. haftada bugün İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek. TÜPRAŞ Stadı'ndaki maç saat 18.30'da başlayacak. Kara Kartal, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü. Beşiktaş şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi.

1 KEZ MAĞLUP ETTİ

SİYAH-BEYAZLI ekip 6 kez Malmö'yle, 4 kez de Göteborg'la rakip oldu. Beşiktaş bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Kartal, Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986- 1987'de adını çeyrek finale yazdıran Kartal, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasına kaldı. Beşiktaş 2016-2017 sezonunda da Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Siyah-beyazlılar Malmö'yü yenerek Play-Off hattına yaklaşmak istiyor.

RASHİCA HAZIR IMMOBİLE ZOR

İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde koşu ve esneme çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi. Milot Rashica takımla birlikte çalışırken, sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Ciro Immobile antrenmana katılmadı. Tecrübeli golcünün oynamasının zor olduğu öğrenildi.

TFF'DEN MACCABİ MAÇI AÇIKLAMASI GELDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması gereken ancak tarafsız sahaya alınan maçla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak maçta Beşiktaş'a başarılar diliyoruz" denildi.