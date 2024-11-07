Kartal Avrupa’da uçtu

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. Maçın ilk bölümünde iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 26'da Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti. 27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı ancak Mert topu iki hamlede kontrol etti. 45+1'de soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda top az farkla dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR KAÇTI

İkinci yarı çok hareketli başladı. 58'de Muçi'nin kafayla indirdiği topta savunma arkasına sarkan Rafa Silva'nın sağ çaprazdan şutunu kaleci çıkardı. Dönen topu kontrol eden Mario'nun şutu da kalecide kaldı. 60'ta Bolin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Thelin'den önce Svensson araya girerek topu uzaklaştırdı. 61'de Mario'nun pasıyla sol çaprazda topu alan Muçi'nin sert şutu auta gitti. 64'te Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde Thelin'in yakın mesafeden şutu Masuaku'dan döndü. 66'da Muçi'nin pasında Silva'nın uzaktan şutu üstten auta çıktı. 70'te Bolin'in serbest vuruşunu Mert direk dibinde kontrol etti. 75'te ceza sahası içinde Muçi'nin pasında topla buluşan Semih'in sert şutu kaleciden döndü. 76'da Svensson'un yerden ortasında arka direkte Muçi topu ağlara gönderdi: 1-0. 85'te rakip yarı alanda topu alıp rakibinden çok iyi sıyrılan Semih, ceza sahası önünde şutunu çekti ve topu köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 90+4'te savunma arkasına atılan topta Rieks topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt düdüğünü çalsa da VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı ve 90+5'te skor 2-1 oldu. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

PAULİSTA 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Ciro Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yerine Paulista, Svensson ve Mario maça başladı. Sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista 4 maç sonra formasına kavuştu. Paulista ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

IMMOBİLE YERİNE SEMİH FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Genç teknik adam, bu sezon santrforda ilk kez Semih'i tercih etti. Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermiş, ikinci yarıda Immobile'yi oyuna sürmüştü.

VALENCİA İÇİN SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Malmö karşılaşmasından önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.