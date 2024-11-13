Kartal yara saracak

BEŞİKTAŞ'TA üst üste yaşanan puan kayıpları moral bozmaya devam ediyor. Sezona süper bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar milli maç arasında yara saracak. Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista iyileşti derken Immobile'nin sakatlığıyla sarsılan Kara Kartal'a milli maç arası ilaç gibi gelecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte yapacağı çalışmalarla yaraları sararak, ligde yeniden galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kredisi yavaş yavaş tükenirken, oynadığı son üç karşılaşmada sadece 1 puanı hanesine yazdıran siyahbeyazlılar, Göztepe karşısında alacağı sonuçla kötü gidişi durdurmak ve çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş, üç hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ise taraftarına kendini affettirmeyi düşünüyor.