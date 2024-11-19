Kartal yakın takipte

SÜPER Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda 21 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı takımın gündemine Süper Lig'den bir isim geldi. Kartal, Eyüpspor forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı. Kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken ara transfer döneminde Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.