Değişim zamanı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve son olarak İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla yenilen Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için de karar verildi. Siyah-beyazlı kulüp, dün yapılan idmanda takımın başında yer almayan Bronckhorst ile akşam saatlerinde yolların ayrıldığını açıkladı. Hollandalı çalıştırıcı ile vedalaşılmasının ardından ilk ve en büyük adayın Sergen Yalçın olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a 6 aylık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli teknik adamın ise 1.5 yılda direttiği kaydedilirken anlaşmanın kısa sürede sağlanmasının beklendiği de ifade edildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Sergen Yalçın'ın talebi sonrası mayıstaki seçimi işaret ederek "Yeni yönetim çalışmak istemezse ne olacak?" sorusunu gündeme getirdiği aktarıldı. Beşiktaş'ın başına 29 Ocak 2020'de geçen Sergen Yalçın, 9 Aralık 2021'de görevinden ayrıldı. Yalçın, siyah-beyazlılarda 79 maça çıkarken 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

TOPRAKTEPE MAÇA ÇIKACAK

Takımın yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı mücadelede kulübede Serdar Topraktepe'nin yer alması bekleniyor. Topraktepe, 22 Aralık 2023 tarihinde Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasından sonra geçici olarak Beşiktaş'ı çalıştırmaya başladı. 13 Nisan 2024 tarihinde Fernando Santos'un ardından geçici olarak tekrar Beşiktaş teknik direktörü olmuştu.