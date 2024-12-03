Beşiktaş gülemiyor

SÜPER Lig'de haftalardır kazanamayan Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile yenişemedi: 1-1. Siyahbeyazlılar, bu sonuçla galibiyet hasretini beş maça çıkardı. 25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı. 29'da Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 41'de Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 70'de topla ceza alanına giren Joelson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kurtardı.

GOL SESİ ÇIKMADI

76'da ceza alanına hareketlenen Gedson'un vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi. 86'da Strandberg'in pasında Joelson Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruş direkten döndü. 90+3'te Kilama'nın uzaklaştırdığı topla ceza yayı içerisinde buluşan Svensson'un şutu kale üzerinden auta çıktı. Maç 1-1 sona erdi.

TOPRAKTEPE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ, geçen hafta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi. Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi.

KARA KARTAL'DA ÜZÜLMEZ SESLERİ

BEŞİKTAŞ yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. İlk aday olan Sergen Yalçından olumsuz yanıt alan Hüseyin Yücel ve ekibi yeni adaylarla görüşmeye başladı. Listenin ilk sırasında ise İbrahim Üzülmez var. Yücel, Hatayspor maçının ardından Üzülmez ile detayları konuşacak.