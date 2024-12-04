Beşiktaş’ta flaş seçim kararı

Beşiktaş'ta her yeni gün çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Fidel'in görevden alınması sonrası Hasan Arat'ın önce Futbol A.Ş.'den ardından da başkanlık görevinden istifa etmesiyle adeta kaynayan kazan haline gelen kulüpte dün de olağanüstü kongre kararı alındı. Başkanlığı devralan Hüseyin Yücel'in gerçekleştirdiği yönetim toplantısı sonucunda toplu istifa kararı alan Beşiktaş yönetimi kulübü seçime götürmeye karar verdi.

'KAÇMADIM, KAÇMIYORUM'

Yönetim kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Yücel, "Yönetim kurulumuz olağan üstü kongre kararı aldı. Seçime kadar görevimizin başındayız" dedi. Yücel kongrede aday olduğunu açıklarken "Ben kaçmadım. Kaçmıyorum. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum. Beşiktaş'ımız için her şeyi geleceği düşünerek yapmalıyız. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım yeni listeyle birlikte amacımız Beşiktaş'ımızın geleceğini birlikte inşa etmektir. Buradan hodri meydan diyorum. Beşiktaş için aday olsunlar. Beşiktaş'ın 1 lirasını harcatmam diyen abilerime aday olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

KULİSLER HAREKETLİ

Böylelikle kulüp 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek. Hasan Arat'ın kazandığı seçimde rakip olan Serdal Adalı'nın seçime girmesi kesin gözüyle bakılıyor. Yine Emre Kocadağ'ın da seçime girmesi bekleniyor.

Bu durumda teknik direktör konusunun şimdilik rafa kaldırıldığı ve bu sürecin Serdar Topraktepe ile geçileceği öğrenildi.