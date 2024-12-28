Gurbetçi trafiği

BEŞİKTAŞ'TA gözler yarın yapılacak başkanlık seçimine dönerken, adaylarda seçilmesi durumunda yapacağı takviyeleri belirmeye başladı. Başkan Adayı Serdal Adalı, Ocak Transfer Döneminde gurbetçi avına çıkıyor. Daha önce katıldığı bir programda Alman modelini benimseyeceğini söyleyen Adalı'nın transfer listesi de belli oldu. Adalı'nın hedefinde Milli takımın genç yıldızları var. Bu oyunculardan birisinin Wolfsburg ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Dortmund'dan Salih Özcan olacağı iddia ediliyor. İstediği forma şansını bulamayan tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca Freiburg'tan Eren Dinkçi, Frankfurt'tan Can Uzun da listede. Eren'in bonservisiyle birlikte alınması beklenirken, iyi bir performans gösteren ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Can için ilk adımda kiralık formülü deneneceği iddia edildi.

HÜSEYİN YÜCEL İÇİN ŞOK BAŞVURU

BEŞİKTAŞ'TA yarınki seçim öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in kulüpten ihracı için resmi başvuruda bulunulduğu öğrenildi. 1903 Birliği'nin, eski Başkan Hasan Arat ile mevcut Başkan Hüseyin Yücel ve yönetiminin kulüpten ihracı için resmi başvuruda bulunduğu gelen haberler arasında.