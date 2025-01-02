Görüşme hafta sonu

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör sorunu hafta sonu çözülecek. Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından yeni yönetim kolları sıvarken listenin ilk sırasında olan Sergen Yalçın ile ilgili resmi adımların yarın oynanacak Ç.Rizespor maçının sonrasında atılacağı hafta sonu başarılı teknik adam ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Adalı, bu toplantıda Yalçın'a resmi teklifte bulunacak ve ikili son detayları konuşacak. Yalçın'ın Beşiktaş'a dönemeye sıcak baktığı öğrenilirken siyah-beyazlılarda Yalçın döneminin haftaya başlaması bekleniyor.

Adalı ve Yalçın'ın seçim sonrası telefonla görüşerek fikir alışverişinde bulundukları transferden takımın hedeflerine kadar birçok konuyu bu toplantıda konuşacakları öğrenildi. Sergen Yalçın'ın ekibinin de belli olduğu yardımcı antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz'ü beraberinde getireceği belirtildi.

KARTAL LİMA'YI İSTİYOR

BEŞİKTAŞ, savunmanın solu için çözüm ararken Başakşehir forması giyen Lucas Lima için girişimlerin başladığı öğrenildi. 2021 yılında Al-Ahli'den bedelsiz şekilde Başakşehir'e transfer olan 1.79 boyundaki futbolcu, özellikle bu sezon son derece etkili bir performans sergiliyor. Beşiktaş futbolcunun kulübüyle anlaşılırsa, Lima'yla 1.5 senelik mukavele yapılacak. Lucas Lima son 4 sezondur Başakşehir formasını giyiyor.

UÇAR'DAN BİRLİK MESAJI

BEŞİKTAŞ'TA yapılan olağanüstü seçim sonrası başkanlık görevine Serdal Adalı'nın yönetiminde yer almayan Feyyaz Uçar Beşiktaş camiasına veda etti. Adalı'ya tebrikte bulunan Uçar, "Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ederim. Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Feyyaz Uçar, "Ayrıca, zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir, ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu

taşınır. Her zaman olduğu gibi, Beşiktaş'ın yanındayım" yorumunu yaptı.