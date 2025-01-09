Kartal’da hedef Fonseca

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş'ın tek gündem maddesi teknik direktör. Yeni başkan Serdal Adalı listesinde ilk sırada yer alan Sergen Yalçın'ı ikna edemeyince başka adaylara yönelmişti. Siyahbeyazlı yönetim yabancı teknik direktörlere yönelirken, liste başına bu kez Paulo Fonseca'yı yerleştirdi. İtalyan basınına göre, Beşiktaş son olarak Milan'ı çalıştıran Portekizli teknik adamla yakın temas halinde. Kartal'ın listesinde Edin Terzic ismi de yer alıyor. Borussia Dortmund'da başarılı bir dönem geçiren ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Terzic, şu sıralarda Tottenham ile görüşme halinde. Terzic, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda Beşiktaş'a sıcak baktığını belirtti. Beşiktaş'ın eski futbolcularından İbrahim Üzülmez de "Beşiktaş'ta görevden kaçmam" açıklamasıyla göreve hazır olduğunu ifade etti. Benfica ile şampiyonluk yaşayan Roger Schmidt, Mainz ile Bundesliga'da iyi bir performans sergileyen Bo Svensson da alternatifler arasında.

ONANA VE MASUAKU'YA TALİP ÇIKTI

BEŞİKTAŞ'TA kadroda düşünülmeyen iki isme talip çıktı. Jean Onana ile Belçika'dan Leuven, Fransa'dan da Angers ve Nantes ilgileniyor. AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi.

KARTAL'DA GOLCÜ WOOD GÜNDEMDE

Beşiktaş, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Ada basınında çıkan haberlere göre ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Nottingham forması giyen İngiliz golcü Chris Wood'u kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor. Yönetim, Yeni Zelandalı oyuncu için Ada'ya çıkarma yapacak. Beşiktaşlı kurmaylar sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor. Kariyerinde Barnsley, West Bromwich, Brighton, Milwall, Leicester, Ipswich ve Newcastle formalarını giyen Wood, 2008'den bu yana Ada'da görev yapıyor.