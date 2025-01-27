Kartal uçamadı

TRENDYOL Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş Antalya deplasmanında öne geçkesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı: 1-1. 13. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy'un ceza alanında kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı. 42. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Samudio'nun ceza alanında kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 45+3. dakikada, Rashica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric kontrol etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

72. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti. 79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin ortasında iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 85. dakikada ön direkte savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, sol çaprazdan kaleci Mert'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.

SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'deki ilk maçına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Athletic Bilbao maçının 11'ine göre Antalyaspor karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı. Solskjaer; Ernest Muçi ve Ciro Immobile'nin yerine Alex Oxlade-Chamberlain ile Semih Kılıçsoy'a görev verdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Belözoğlu, maça Piric, Bünyamin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo ve Samudio ile başladı.