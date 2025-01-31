Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda etti

Siyah-beyazlılar Twente karşısına kalede Mert, defansta Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, orta sahada Al Musrati, Gedson, hücumda Rashica, Rafa Silva, Muçi ve santrforda Immobile on biri ile başladı.

Twente ise kalede Unnerstall, defansta Salah-Eddine, Lagerbielke, Bruns, Van Rooij, orta sahada Sadilek, Vlap, hücumda Ltaief, Steijn, Rots ve santrforda Van Wolfswinkel on birini tercih etti.

Karşılaşmaya Hollanda ekibi baskılı ve tempolu başladı. 18 ve 20'nci dakikalarda Vlap ve Wolfswinkel ciddi ataklar geliştiren Twente 23'üncü dakikada gole çok yaklaştı. Ltaief'in sol kanattan kaleye çektiği şut bir anda ortaya dönüştü ve Van Wolfswinkel'in boş kaleye vurduğu kafa auta gitti. 27'nci dakikada Van Rooj'un sert şutunu bu kez Mert Günok kornere çeldi.

Beşiktaş ilk tehlikeli atağını 30'uncu dakikada Masuaku ile yaptı. Çalımlarla ceza sahasına kadar giren Masuaku'nun şutunu kaleci Unnerstal güçlükle kornere çeldi. Beşiktaş'ı ilk yarıda ayakta tutan isim Mert Günok olurken devre 0-0 bitti.

Beşiktaş'ta ikinci devrede Immobile'nin yerine Semih oyuna dahil oldu.

Twente 52'nci dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Roots'un vuruşu üstten auta gitti. 60'ıncı dakikada Rafa Silva'nın yerine Salih ve 69'uncu dakikada Muçi'nin yerine Joao Mario değişikliği yapıldı.

Twente maç başından itibaren aradığı golü 76'ncı dakikada buldu. Organize paslarla gelen Hollanda ekibi bu dakikada Rots ile öne geçti.

81'inci dakikada Rashica ve Svensson'un yerine Onur ve Mustafa değişikliği gerçekleştirildi. Masuaku'nun frikiğini kaleci çıkartırken kalan dakikalarda Beşiktaş gol atamadı ve 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.