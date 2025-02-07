Beşiktaş Arroyo’yu kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ, Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen 18 yaşındaki Ekvadorlu kenar oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.