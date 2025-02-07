Giannetti’ye Kartal pençesi

STOPER arayan Beşiktaş'ın hedefindeki ismin Udinese'den Lautaro Giannetti olduğu iddia edildi. İtalyan medyasındaki iddiaya göre 32 yaşındaki Lautaro Giannetti için siyah-beyazlılar 5 milyon euro teklif etti. Udinese'nin Arjantinli stoperini satması durumunda yerini dolduramama adına endişe yaşadığı öğrenilirken Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Samuel Chukwueze, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Ancak Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, "Samuel bizimle kalacak" sözleriyle, transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.