Kartal’dan Poku atağı

TRENDYOL Süper Lig'de gözünü ilk dörde diken ve Türkiye Kupası'nda da finali hedefleyen Beşiktaş'ta kurmaylar çalışmalara devam ediyor. Ara transfer döneminde iki transfer yapan Beşiktaş, yaz transfer sezonu için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların Başkanı Serdal Adalı'nın Mayıs ayındaki seçimi kazanması durumunda agresif bir transfer operasyonuna başlayacağı kaydedildi.

SOLSKJAER DE İSTİYOR

Basında yer alan iddialara göre, Beşiktaş'ın AZ Alkmaar forması giyen Ernest Poku'yu gündemine aldığı öne sürüldü. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu, teknik ekibin listesine girdi. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu kadrosunda görmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli teknik adamın yönetime Poku'nun tam istediği tür de bir kanat olduğunu belirttiği öne sürüldü. Bu arada Solskjaer'in gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Kara Kartal, son üç müsabakasını kazanırken, Norveçli teknik adamla 10 puan topladı.

TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK

EYÜPSPOR forması giyen 32 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde 1 yıllığına Eyüpspor'a kiraladığı tecrübeli bek Tayfur Bingöl, sezon sonunda siyah-beyazlı camiaya tekrar katılabilir.