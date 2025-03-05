Masuaku kendini buldu

SÜPER Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Beşiktaş'ta Arthur Mausaku da kendini buldu. 31 yaşındaki Kongolu oyuncunun ara dönemde takım arkadaşı Joao Mario ile birlikte takımdan gönderilmesi gündemdeydi. Ancak deneyimli sol bek ikinci yarıda gösterdiği performansla kendisini yeniden ispatladı. Özellikle Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen Masuaku için yönetimde harekete geçecek.

YEDİ ASİSTLİK PERFORMANS

Gösterdiği performans ve skor katkısını göz önünde bulunduran Beşiktaş, Masuaku'nun sözleşmesini yenilemeyi planlıyor. Masuaku, son 7 maçta ilk on birde forma giyerken bu sezon biri kupada olmak üzere toplam 7 asistlik performans sergiledi. Bu hafta ligde G. Antep FK'yı konuk edecek olan Kartal'da Masuaku yine takımın en önemli kozu olacak.

SCHJELDERUP'TAN OLUMSUZ YANIT

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon takımına vatandaşı olan Andreas Schjelderup'u çok istediği aktarılıyordu. Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; Benfica, gelecek sezon Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.