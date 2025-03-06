Kartal’da Rafa şoku

BEŞİKTAŞ'TA Gaziantep FK maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Siyahbeyazlıların dünkü antrenmanına yıldız futbolcusu Rafa Silva katılmadı. Ligde oynanan Bellona Kayserispor karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Rafa Silva'nın yanı sıraKeny Arroyo'da sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı. Oyuncuların tedavisi tüm hızıyla devam ederken Gaziantep FK karşısında büyük ihtimalle forma giyebilecekleri öğrenildi. Bu arada ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro peşin bonservis teklifinde bulunduğu Gedson Fernandes'in talipleri artıyor. Bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Portekizli yıldızı İtalyan devi Milan listesine aldı.