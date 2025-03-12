Beşiktaş’tan Jimenez hamlesi

Süper Lig'de önceki gün Gaziantep karşısında şok bir yenilgi alan Beşiktaş, Avrupa kupaları hedefinden şaşmıyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yeni sezon planlamalarına başlarken, transfer listesindeki isimler de belli olmaya başladı. Güney Amerika basınında yer alan bilgilere göre, siyah-beyazlılar Fulham formasını giyen Raul Jimenez'e ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın, Fulham'dan yıllık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez'e, primlerle birlikte daha fazla maaş teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın bu teklif ile Jimenez'i ikna etmeye çalıştığı ancak oyuncunun son kararını yaza kadar vereceği belirtiliyor. Jimenez'in Avrupa'da kalmak istemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Ancak MLS ve Club America gibi opsiyonlar da oyuncunun radarında.