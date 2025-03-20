Kara Kartal’a Immobile piyangosu

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında Serie A ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile, sezona hızlı başlamasına rağmen sonraki dönemde sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle ligde üst üste alınan iki yenilgi sonrası eleştirilerin merkezindeki isim olan Immobile'nin Beşiktaş macerası bu sezon sonunda bitebilir. Beşiktaş, sezon sonunda Ciro Immobile'yi isteyen kulüpler arasında yaşanacak rekabetle yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

33 MAÇTA 15 GOL KAYDETTİ

Suudi Arabistan Ligi'nden İmmobile'ye yoğun ilgi olduğu ve Immobile'nin de bu ilgiden memnun olduğu aktarılırken Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve İtalyan yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi. Sezon sonunda siyah beyazlılara teklif yağması bekleniyor. Beşiktaş ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki İtalyan golcü bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.