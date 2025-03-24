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Kartal’da tek hedef Durosinmi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kartal’da tek hedef Durosinmi
BEŞIKTAŞ transferde genç yeteneklere yatırım yapmak istiyor. Başkan Serdal Adalı'nın göreve getirdiği Oyuncu İzleme Direktörü Eduard Graf, siyah-beyazlılara sunduğu ilk önemli ismi belirledi. Graf'ın Viktoria Plzen forması giyen 22 yaşındaki Rafiu Durosinmi'nin ismini yönetime sunduğu öğrenildi. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 1.92 boyundaki Nijeryalı futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılacağı öne sürülüyor. Bu arada Beşiktaş dün oynadığı hazırlık maçında Birinci Lig ekibi İstanbulspor'a 3-1 yenildi.
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