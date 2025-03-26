Siyah-beyazlılar zorlu viraja giriyor

OLE Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışı, Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile noktalayan Beşiktaş, gözünü milli ara dönüşü oynayacağı 2 kritik maça çevirdi. 29 Mart'ta derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Kara Kartal, Süper Lig'in 29. haftasının en önemli maçında kazanarak taraftarına Fenerbahçe'nin ardından bir derbi galibiyeti daha armağan etmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılar ayrıca son 2 haftada kaybettiği puanlarla 1 maç eksiği ile 7 puan gerisine düştüğü Samsunspor ile tekrar farkı kapatmak için mücadele edecek. Beşiktaş 4 gün sonra ise yine evinde bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacak. Çeyrek finalde Göztepe ile eşleşen siyah-beyazlılar, 3 Nisan'da zorlu rakibi ile kozlarını paylaşacak. Kartal, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da kötü geçen sezonu kupa ile kapatmak için Göztepe'yi geçmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın oynayacağı 2 kritik maç, sezonun geri kalanı için gidişatı belirleyecek.