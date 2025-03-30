Aslan’a Kartal pençesi

GEDSON SAHNE ALDI 66'da Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1. 79'da Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti. 90+6'da Semih, rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Maç 2-1 sona erdi.

SOLSKJAER DEĞİŞTİRDİ BURUK DOKUNMADI

BEŞIKTAŞ'IN Galatasaray'ı konuk ettiği maçta siyah-beyazlılarda kadro değişirken, sarı-kırmızılılarda değişiklik olmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ilk 11'inde üç değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç'un Jonas Svensson'a, Felix Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya ve Ciro Immobile'nin yerine ise Ernest Muçi'yi oynattı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son maçın ilk 11'ini korudu. Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.