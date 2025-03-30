Aslan’a Kartal pençesi

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı mağlup etti: 2-1. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
23. dakikada Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0
36'da Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti. 45'te Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu: 1-1.
GEDSON SAHNE ALDI
66'da Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1. 79'da Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti. 90+6'da Semih, rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. Maç 2-1 sona erdi.
SOLSKJAER DEĞİŞTİRDİ BURUK DOKUNMADI
BEŞIKTAŞ'IN Galatasaray'ı konuk ettiği maçta siyah-beyazlılarda kadro değişirken, sarı-kırmızılılarda değişiklik olmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ilk 11'inde üç değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç'un Jonas Svensson'a, Felix Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'ya ve Ciro Immobile'nin yerine ise Ernest Muçi'yi oynattı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son maçın ilk 11'ini korudu. Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE
SÜPER Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı. Sarı-kırmızılı taraftarlarda maça yoğun ilgi gösterdi. Akşam saatlerinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Tüpraş Stadı'na getirildi. Misafir takım tribünündeki yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına Beşiktaş karşısında destek verdi.
Beşiktaş, bu sezon derbilerdeki performansıyla göze çarptı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'a yenilen, Trabzonla berabere kalan ve Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah beyazlılar, Aslan'ı rövanşta devirmeyi başardı.