Kartal’da Gedson harekatı

Trendyol Süper Lig'de Avrupa Ligi biletini kapmak için mücadele eden Beşiktaş, önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalara şimdiden başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroda kalacak isimleri belirleyen yönetim, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes için harekete geçti. Daha önce önerdiği teklife olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun kalan haklarının yüzde 50'sini almak için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı. Daha önce yüzde 50 için 6 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar, bu kez aynı rakamı yüzde 35'lik dilim için Portekiz kulübüne önerdi.

CEVAP BEKLENİYOR

Bu kez 6 milyon Euro'yu Portekizli yıldızın haklarının kalan yüzde 35'i için teklif eden Kara Kartal, Benfica'ya Gedson'un haklarının yüzde 15'ini bırakmayı önerdi. Bu teklif için Benfica'nın süre istediği ve cevap beklendiği öğrenildi. Eğer olumsuz yanıt alınması halinde siyah-beyazlıların rakamları güncelleyerek son bir teklif daha yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

SOLSKJAER'İN YENİ STOPER ÇÖZÜMÜ ONUR BULUT

BEŞİKTAŞ teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, savunmada sakatlanan Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov ve Necip'in yanı sıra cezalı duruma düşen Tayyip Talha'nın da yokluğunda savunmada Onur Bulut'u oynatacağı öğrenildi. Norveçli teknik adamın, Paulista'nın yanında Onur'a görev vereceği öne sürüldü.

ARADIĞI GOLCÜYÜ POLONYA'DA BULDU

BEŞİKTAŞ, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Büyük umutlarla sezon başında kadroya dahil edilen Ciro Immobile'nin istenilen başarıyı elde edememesi siyah-beyazlı kulübü yeni golcü için arayışa yönlendirdi. Siyah-beyazlılarda, Milan'dan Luka Jovic'in ardından Polonya'nın Jagiellonia Bialystok kulübünde forma giyen Afimico Pululu oldu. Kulübüyle yaz döneminde sözleşmesi bitecek olan Angola asıllı Fransız futbolcuyla temaslara başladı. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de 26 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ve sezon sonunda yeni bir hamle yapılacağı ifade edildi. Pululu'yla ilgilenen takımlar arasında Wolfsburg ve Monaco'nun da olduğu aktarıldı.