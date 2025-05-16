Kara Kartal’dan transfer atağı

BEŞİKTAŞ gelecek sezon güçlü bir kadro kurmanın planlarını yaparken önceliği orta saha ve hücum hattına verdi. Orta sahasına ön libero arayan siyah-beyazlıların gündemine hem 6 numara hem de 8 numara oynayabilen Nijerya ve Japonya pasaportu olan Joel Chima Fujita geldi. Olimpiyat Oyunları'nda Japonya'nın kaptanlığını yapan Chima, Belçika'da St.Truiden'de bu sezon sadece 1 maçı cezası nedeniyle kaçırdı.

Japon oyuncuyla Beşiktaş arasında görüşmelerin başladığı iddia ediliyor. 2023'ten beri Belçika Ligi'nde oynuyor. Fujita, geçen yıl Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na ülkesinin U23 Milli Takımı'nın kaptanı olarak katıldı. Kara Kartal'ın ayrıca Villarreal'in 22 yaşındaki golcüsü Thierno Barry için teklif sunmaya hazırlanıyor. Thierno Barry bu sezon La Liga'da 33 karşılaşmaya çıktı. 11 gol ve 3 asist üretti.