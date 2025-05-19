Kartal tekledi

TRENDYOL Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 40'ta Hwang meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 71'de Muçi'nin ortasında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruş fileleri havalandırdı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı: 1-1. Mücadele 1-1 berabere bitti.

SOLSKJAER KADRODA 3 DEGİSİKLİK YAPTI

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Norveçli çalıştırıcı Ersin'in yerine Mert Günok'a, Chamberlain'in yerine Joao Mario'ya ve Gedson Fernandes'in yerine Mustafa'ya ilk 11'de görev verdi.

RONALDO BOMBASI

GELECEK sezon Süper Lig'de şampiyonluğu, Avrupa'da da başarıyı hedefleyen Beşiktaş'ın ismi Cristiano Ronaldo ile anıldı. Mirror gazetesi, Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo'nun seçenekleri arasında Beşiktaş'ın yanı sıra Sporting Lizbon, Al Ahli, Los Angeles FC ve Chelsea'yi gösterdi.