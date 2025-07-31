Kartal tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk'in konuğu olacak. Polonya'nın Krakow şehrindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda yarın TSİ 21.00'de oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çalacak. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup olarak, dezavantajlı bir skorla sahadan ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için rakibini en az 3 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. 3 farklı galibiyetlerde Beşiktaş adını bir üst tura yazdıracakken, Beşiktaş'ın 2 farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek.

ORKUN KÖKÇÜ BELİRSİZ

DİZİNDE ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de kritik mmaçta ilk 11'de forma giymeme ihtimali bulunuyor. Bugün sabah gerçekleşecek son idmanda milli yıldızın son durumu belli olacak.

SOLSKJAER'DEN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in 4-2 kaybedilen ilk maçın kadrosunda iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Norveçli teknik adam Gedson ile Orkun Kökçü'nün yerine Kartal Kayra Yılmaz ve Joao Mario'yu 11'de sahaya sürecek

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HEDEFİ RODRİGUEZ

TRANSFER çalışmalarını sürden Beşiktaş'ta hedef, Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası oluşan boşluğu hızlı doldurmak. Serdal Adalı yönetimi de Gedson Fernandes'in ayrılığı ile birlikte transfer listesindeki isimlerle son kez masaya oturacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın liste başı isimlerinden birisi Guido Rodriguez. Arjantinli oyuncunun iki sezon daha West Ham ile kontratı bulunuyor. Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katma ihtimali yüksek görülüyor.