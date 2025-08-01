Kartal’ın gücü yetmedi

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş, 4-2'nin rövanşında Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek olan siyah-beyazlıların rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu. 5. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren ve kaleci Mert Günok'u da geçen Vinicius Tobias'ın vuruşunu son anda Uduokhai çizgiden çıkardı, pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı. 12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0. 21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Joao Mario'nun şutunda top savunmadan döndü. 34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti: 2-0. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

HİÇ VARLIK GÖSTEREMEDİ

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında da varlık gösteremedi. 56. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Kevin, Tobias'ı gördü. Tobias'ın pasında topla buluşan Santana'nın uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 72. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kartal Kayra'nın vuruşunda kaleci Riznyk geçit vermedi. Yine aynı dakikada hızlı gelişen atakta Newerton'un pasında topla buluşan Traore'nin şutu az farkla dışarı çıktı. 75. dakikada Sudakov'un sağdan arka direğe ortasında Svensson yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken, Beşiktaş yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

SOLSKJAER'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk deplasmanına kadroda yaptığı dört değişiklikle çıktı. Norveçli çalıştırıcı, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği sol bek David Jurasek, hafif sakatlığı bulunan orta saha Orkun Kökçü ve kanat oyuncusu Milot Rashica'yı yedek oturttu. Bu isimlerin yerlerine Emirhan Topçu, Joao Mario ve Kartal Kayra Yılmaz'a ilk 11'de görev veren Solskjaer, yine ilk maçta sahaya sürdüğü ancak dün Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yerine ise Ernest Muçi'yi oynattı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden sadece Tammy Abraham mücadelenin başlangıç kadrosundaki yerini korudu.

MİNİ YORUM / Berke ÖZBAY

ÇOK FAZLA EKSİK PARÇA VAR

SHAKHTAR Donetsk'e elenerek gözünü Konferans Ligi'ne çeviren Beşiktaş'ta çok fazla eksik parça var. Transfer döneminde Jurasek, Abraham ve Orkun'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda yalnızca takviyeler değil, konsantrasyon, taktik ve inanç da eksik. Görünen o ki, tüm hamleler doğru yapılsa bile, Beşiktaş'ın o eski şaşaalı günlerine dönmesi epey zaman alacak. Siyah-beyazlılar ilk maçta Ukrayna ekibi karşısında dağınık bir görüntü vermişti. Buna rağmen attığı 2 golle de tur kapısını zor da olsa açık bırakmıştı. Ancak dün henüz maçın ilk bölümünden itibaren umutlar yerini karamsarlığa bıraktı. Kartal'ın acilen kalite takviyesine ihtiyacı var. Kadroda yer alan isimlerin yarısından fazlası Beşiktaş kapasitesinde değil. Avrupa pa Ligi elden kaçsa da, gerek Konferans Ligi, gerekse de Süper Lig için yönetim gerekli tüm aksiyonları almak zorunda. Yoksa yeni sezon tahminlerden daha da sancılı olabilir Beşiktaş için.