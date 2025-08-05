Kartal’ın çalımı

BEŞIKTAŞ, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Orta saha için girişimlerini sıklaştıran Kartal, rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atıyor. Siyah-beyazlılar, Fener'in de listesinde yer alan Wilfred Ndidi ile her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Ndidi için kulübüLeicester City'e 9.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Bu teklif İngiliz kulübü tarafından kabul edilirken siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Ndidi ile yürüttüğü görüşmelerde de sona geldi. Beşiktaş, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası anlaşmanın da tamamlandığı belirtildi. Ndidi'nin sağlık kontrolleri ve resmi imza için en kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 2017 yılında Genk'ten İngiltere ekibine transfer olan futbolcu siyahbeyazlıların orta sahasına büyük bir güç katacak.

BARCELONA'DAN İKİ GENÇ OYUNCU İSTEDİ

BEŞIKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, İspanya'ya giderek Barcelona Sportif Direktörü Deco ile bir araya geldi. Başkan Adalı, Deco ile yaptığı görüşmelerde İspanyol devinin iki genç oyuncusunu takımına Beşiktaş'a istedi. Adalı'nın, Barça'ya 19 yaşındaki sağ bek Hector Fort ve 21 yaşındaki ön libero Marc Casado için kiralık teklifi yaptığı öğrenildi.