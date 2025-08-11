Kartal Ghobo’yu istiyor

BEŞIKTAŞ'IN hücum gücünü artırmak adına görüşmeleri sürerken sol kanat için Fransız ekibi Toulouse'de forma giyen Yann Gboho'nun peşinde olduğu ileri sürüldü. L.Equipe'te yer alan haberde, siyah-beyazlıların 24 yaşındaki başarılı futbolcu için Toulouse'ye 6 milyon euroluk resmi teklif yaptığı iddia edildi. Fildişi Sahilli futbolcu geride kalan 1.5 sezonda Toulouse formasıyla 52 resmi maça çıkarken 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Gboho'nun Lyon ve Lille'nin de transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

MASUAKU SUNDERLAND'TE

Bu arada son olarak Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e imza attı. Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Sunderland, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 108 müsabakada görev alan Masuaku, 3 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Öte yandan siyan-beyazlılar UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.