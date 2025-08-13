Kartal kanadı buldu

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi kapsamında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sol kanat transferinde liste başı isimlerden Zuriko Davitashvili, top koşturduğu St Etienne'den ayrılma kararı aldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Davitashvili'nin kulübünün 24 yaşındaki kanat oyuncusu için talebi 20 milyon euro. Ancak henüz St Etienne'e resmi bir teklif ulaşmadığı edinilen bilgiler arasında. Davitashvili, geçtiğimiz sezonda Fransız ekibinde 34maça çıktı ve 9 gol 8 asistlik katkıda bulundu. Bu arada Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda yarın St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.