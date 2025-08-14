Kartal tur için sahada

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda Astana-Lausanne eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.