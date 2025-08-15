Kartal turladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçta 4-1 yendiği St. Patrick's'i sahasında da 3-2 mağlup etti ve Play-Off'ta Lausanne'nin rakibi oldu. 1. dakikada yapılan ortada top Paulista'nın eline çarptı. Hakem, VAR tavsiyesiyle penaltı noktasını gösterdi. 3'te Carty topu ağlara gönderdi: 0-1. 34'te Baggley'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında Carty topu kale önüne çevirdi. McLaughin fileleri havalandırdı: 0-2. 43'te Rashica'nın sol tarafta çizgiden çevirdiği topa kale önünde Abraham dokundu. Açılan topu önünde bulan Demir Ege'nin sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

MARİO SKORU BELİRLEDİ

49'da sol taraftan Emirhan Topçu penaltı noktasına pasını aktardı. Bu noktada Rafa Silva yaptığı dokunuşla topu Abraham'ın önüne bıraktı. Abraham'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2. 79'da sağ taraftan Svensson'un pasında ön direğe hareketlenen Joao Mario, sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2. 80'de ceza yayında topla buluşan Joao Mario, pasını sağ çaprazdaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Müsabaka 3-2 sona erdi.

ŞİMDİ SIRADA LAUSANNE VAR

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde Play-Off turunda Lausanne ile karşılaşacak. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı. İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı. Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak. Play-Off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

TRİBÜNLERDEN YOĞUN PROTESTO

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi Beşiktaş, St. Patrick's'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar takıma yeniden tepki olarak yoğun bir şekilde ıslıkladı. Protestolar maç boyunca sürerken, maçın ardından da bazı taraftarlar tepkilerini sürdürdü.