Kartal kaçamadı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Play-Off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaştı. 5. dakikada kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşu kaleci Ersin iki hamlede kornere çeldi. 9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunu kaleci Ersin uzaklaştırdı. 28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla dışarı çıktı. 34. dakikada 3'e 1 yakalanan Beşiktaş savunmasında Lekoueiry'nin sağdaki Sene'ye verdiği pasta araya giren Uduokhai topu kornere çelerek büyük bir tehlikeyi önledi. 45. dakikada Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak topu çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu: 0-1. Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

FIRSATLAR ÜST ÜSTE KAÇTI

51'de Lausanne atağında Lekoueiry ceza sahasında yerde kalınca ev sahibi penaltı bekledi ancak hakem devam dedi. 61. dakikada ceza sahasına gönderilen topla buluşan Jurasek'in şutu az farkla yandan auta çıktı. 72'de soldan harekeetlenen Rafa Silva'nın yerden pasında Abraham'ın şutunu savunma engelledi. 74'te sağ çaprazda topla buluşan Rashica'nın şutu savunmadan döndü. 84'te Custodio'nun kullandığı köşe vuruşunda kalabalıkta Okoh'un vuruşu ağlara gitti: 1-1. Kalan dakikalarda başla gol olmadı ve maç berabere bitti.

SOLSKJAER'DEN ZORUNLU HAMLELER

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki Eyüpspor müsabakasına göre İsviçre deplasmanında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un yerine Ersin Destanoğlu ile David Jurasek'e şans verdi. Takımını sahaya üçlü savunmayla süren 52 yaşındaki teknik adam defansta Paulista, Uduokhai ve Emirhan'a formayı teslim etti. Orta alanda Rashica, Ndidi, Orkun ve Jurasek, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ile Abraham görev aldı.

GURBETÇİ TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

İsviçre'de ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne ile oynanan Avrupa Konferans Ligi Play- Off turu ilk karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. La Tuiliere Stadı'nda oynanan maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ı maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran gurbetçi taraftarlar, ev sahibi takımın seyircileri arasında da yer aldı. Lausanne'lı futbolseverlerle yan yana karşılaşmayı takip eden Beşiktaşlı taraftarlar güzel görüntüler oluşturdu.