Kara Kartal’dan Ada çıkarması

SÜPER Lig'de zirve hesapları yapan Beşiktaş, transferde İngiltere'ye çıkarma yaptı. Hücum hattındaki derinliğini geliştirmek ve savunmayı sağlama almak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekipleri Chelsea ve Leicester'ın kapısını çaldı. Serdal Adalı yönetimi, Chelsea'de top koşturan Raheem Sterling'in transferi için Londra ekibi ile bu kez bonservis pazarlığı yapmaya başladı. Sterling'in bonservisi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kartal, Manchester United'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho'nun transferi için de ısrarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta defans hattını güçlendirmek öncelikli hedeflerden birisi. Bu kapsamda stoper bölgesi transferi için öne çıkan isim Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes oldu. Championship ekibinin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi için resmi temaslar başladı. Wout Faes'e Beşiktaş tarafından 3+1 yıllık sözleşme önerildi.