Kartal’a evinde soğuk duş

TRENDYOL Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçın ilk bölümünde oyunun hakimi Beşiktaş oldu. 39'da sağdan ceza sahasına giren Cengiz'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Erhan'dan döndü. Dönen topu Abraham tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş bu kez golü buldu. 47'de rakip yarı alanda topu alan Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz'in yerden şutu köşeden ağlara gitti: 1-0.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

61. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Rafa Silva'nın yerden çektiği şutta, kaleci topu iki hamlede kontrol etti. 79. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında son çizgiden Pereira'nın kale önüne çevirdiği top Jurasek'in göğsüne çarparak ağlara gitti: 1-1. Bu golden 2 dakika sonra Gençlerbirliği öne geçti. 81'de Tongya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Göktan'ın dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan sekti ve penaltı noktasının solunda kaldı. Tongya, boşta kalan topu yerden sert bir şutla filelere gönderdi: 1-2. 90+6'da Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya ayak içiyle vuran Jota Silva'nın şutunda kaleci Erhan direk dibinde topu uzanarak çıkardı. Gençlerbirliği, maçı 2-1 kazandı.