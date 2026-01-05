Hartman ısrarı

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde öncelikli olarak defansa takviye yapmayı planlıyor. OneFootball'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan isim Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman oldu. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde olan 24 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planladığı öne sürüldü.

15 KARŞILAŞMADA 4 ASİST YAPTI

Burnley, Hartman'ı sezon başında Feyenoord'dan 10 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Bu sezon 15 resmi maçta 4 asist üreten Hollandalı sol bekin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Beşiktaş'ın bu takviye ile birlikte aynı zamanda Felix Uduokhai'nin durumunu çözmeyi planladığı biliniyor. Oyuncuya son olarak Paris FC takımı talip olmuştu. Kartal'ın aynı zamanda Alman milli oyuncu Thilo Kehrer ile de ilgilendiği konuşuluyor.

PSG VE WEST HAM'DA DA OYNADI

Paris Saint-Germain, West Ham United ve Monaco gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabilen Kehrer, için tüm mali şartlar zorlandığı gelen haberler arasında. Kehrer'in Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.