Kartal tatsız

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçtiği 7 maçı da kazanamadı. Olumsuz bir rekora imza atan siyah-beyazlılar, böylelikle 16 puan kaybetmiş oldu. Bu sezon ligde şu ana kadar öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Kara Kartal, 2016-2017 sezonundan itibaren bu konuda en kötü form grafiğini sergiledi. Öte yandan ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapamayan siyah-beyazlılarda kaybedilen iki puan ve sergilenen oyunun ardından taraftarlar duruma tepki gösterdi. Yönetimi istifaya çağıran Beşiktaşlı taraftarlar "Adalı istifa", "Transfer yapmayın bırakın gidin" şeklinde tempo tuttu.

BELLEGARDE İDDİASI

Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Wolverhampton forması giyen Jean-Ricner Bellegarde ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Kara Kartal'ın, 2023'ten bu yana Wolves'ta oynayan 27 yaşındaki Haitili orta saha Bellegarde için ilk resmi teklifini İngiliz kulübüne sunmaya hazırlandığı kaydedildi. Takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bellegarde, bu sezon Wolverhampton formasıyla 17 maça çıkarken, 1 de gol kaydetti.

YASİN'E KAVUŞTU

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transfer karşılığında Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Anderlecht'e kiraladığı genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için dün akşam İstanbul'a geldi.

NDIDI'NİN ACI GÜNÜ

Beşiktaş'ta Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.