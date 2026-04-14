Kartal’da Gedson iddiası

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, gündeme tanıdık bir ismin geldiği iddia edildi. Spartak Moskova'da aradığını bulamayan ve milli arada İstanbul'a çıkarma yaparak teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşen Gedson Fernandes'in siyahbeyazlılara döneceği öne sürüldü. Kurmayların, Inter'den kiralanan Asllani için ayrılan bonservis ve maaş bütçesini doğrudan Gedson'un geri dönüşü için kullanacağı ifade edildi. Kristjan Asllani'den beklenen verimin alınamaması ve opsiyonunun kullanılmamasına karar veren teknik heyetin, orta sahada hem teknik hem de aidiyet duygusu yüksek bir lidere olan ihtiyacı Gedson'la çözmeyi planladığı belirtildi. Yönetimin, Asllani için ayrılan bonservis ve maaş bütçesini, Gedson Fernandes'in geri dönüşü için kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

SAMSUNSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlarken, top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.