‘Şimdilik masadan kalktık’

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah transferine ilişkin merak edilen sürece açıklık getirdi. Özen, yürütülen görüşmelerin finansal aşamada tıkanması nedeniyle transfer dosyasının şimdilik rafa kaldırıldığını söyledi. Özen, ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak finansal detayların masaya gelmesiyle birlikte sürecin yavaşladığını ve kulübün prensipleriyle bağdaşmayan taleplerle karşılaştıklarını dile getirdi. Menajer komisyonuna ilişkin de konuşan Özen, taleplerin doğal olduğunu ancak bunun ötesine geçen isteklerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Beşiktaş'ın değerlerinden taviz vermeyeceğini belirten Özen, Başkan Serdal Adalı'nın popülist değil, kulübün çıkarlarını gözeten bir karar alarak şimdilik masadan kalktığını söyledi.

YENİ TEKLİF SUNULMAYACAK

Salah transferinin tamamen sona erip ermediği sorusunu da yanıtlayan Özen, "Evet ya da hayır diyemem. Beşiktaş teklifini yaptı ve şartlarını ortaya koydu. Bu teklife olumlu bir dönüş olursa yeniden değerlendirilebilir. Ancak Beşiktaş yeni bir teklif sunmayacak'' dedi.