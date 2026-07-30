Kartal tur için sahada

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland
ile karşılaşacak Beşiktaş, İstanbul'a turla dönmek istiyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu
'nda oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, turu geçerek İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Peter Bankes, AVAR'da da Matthew Donohue yer alacak. Kartal
, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 260. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 259 mücadelede 98 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 349 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı. Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde Trossard, Uduokhai ve Ndidi
olmak üzere 3 eksik futbolcu bulunuyor.