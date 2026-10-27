Beşiktaş hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Kara Kartal, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarak rakip kalede etkili bir görüntü sergiledi. Siyah-beyazlılar, geliştirdikleri ataklarla Başakşehir savunmasını zorlayıp gol fırsatları yakalasa da son vuruşlarda aradığı başarıyı bulamadı. Direkten dönen top ve değerlendirilemeyen net pozisyonlar, ev sahibi ekibin öne geçmesine engel oldu. Başakşehir ise daha çok savunmada kalırken hücumda istediği üretkenliği gösteremedi. Konuk ekip, Beşiktaş'ın baskılı oyununa karşılık vermekte zorlandı. Başakşehir nadir de olsa buldugi pozisyonları kullanamadı. İki ekip de soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

KİLİDİ 76'DA OH AÇTI

Beşiktaş, ikinci yarıda da oyunun hakimi olmayı sürdürerek rakip kalede baskısını artırdı. Topa sahip olma ve hücumdaki etkinliğiyle Başakşehir'i kendi yarı sahasına hapsetti. 76'da Oh, 89'da Olaitan ile aradığı golleri bularak üstünlüğünü skora yansıtan siyah-beyazlılar, savunmada da rakibine fazla fırsat tanımadı. Başakşehir, zaman zaman geliştirdiği ataklarla karşılık vermeye çalışsa da Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü kırmakta zorlandı. Mücadeleyi kontrol altında tutan ev sahibi ekip, etkili futbolunu 2-0'lık galibiyetle taçlandırarak sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.