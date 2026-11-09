Kartal evinde yüksek uctu

TRENDYOL Süper Lig'de Beşiktaş sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 20 ve 45'te Vlahovic, 85'te ise Poku kaydetti. Kara Kartal, Gençlerbirliği karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMADI

SİYAH-BEYAZLILAR, özellikle ilk yarıda kurduğu yoğun baskı, etkili hücum organizasyonları ve rakip ceza sahasındaki hareketliliğiyle maçın kontrolünü tamamen eline aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ın baskısı karşısında oyun kurmakta zorlanırken savunmada da büyük açıklar verdi. Beşiktaş ise ürettiği fırsatlarla farkı daha da artırabilecek bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda da oyunun hakimi değişmedi. Skor avantajına rağmen hücumdan vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, rakibine neredeyse hiç nefes aldırmadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş savunmasını zorlayacak organizasyonlar geliştirmekte oldukça etkisiz kaldı. Beşiktaş'ın en önemli başarısı, hücumdaki üretkenliğini savunmadaki disiplinle birleştirmesiydi. Siyah-beyazlılar, hem oyun hem de skor üstünlüğüyle rahat bir galibiyet aldı. Gençlerbirliği ise siyahbeyazlıların temposu ve baskısı karşısında çözüm üretemedi. Beşiktaş, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.