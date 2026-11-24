Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti. Amed Sportif Faaliyetler'in puan kaybetmesiyle bir basamak yükselen siyah-beyazlılar, haftayı 3'üncü sırada tamamladı. Deplasmanda oynadığı 5 lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanından da mağlubiyetle dönen Kara Kartal, Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle dış saha kabusuna son verdi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Ancak son bölümde bulduğu iki golle sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

4 MAÇIN 3'Ü İÇERİDE

Beşiktaş, devre arasına kadar ligde oynayacağı 4 maçın 3'ünü sahasında yapacak. Kartal önce Galatasaray derbisinde, ardından Samsunspor karşısında taraftarının önüne çıkacak. 15'inci haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, 16'ncı haftada ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.