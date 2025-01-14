Dario Saric Bodrum’a

Trendyol Süper Lig'de ateş hattına demirleyen Bodrum FK, transfer bombalarını peş peşe patlatmak istiyor. Ligde 18 maça çıkan ve 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile büyük bir yıkım yaşayan yeşilbeyazlılar, kadroda köklü değişikliklere giderek kötü gidişe çözüm bulacak. Muğla ekibi, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Palermo forması giyen 27 yaşındaki Bosna-Hersekli merkez orta saha oyuncusu Dario Saric'i gündemine aldı. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek oyuncu için harekete geçen kurmaylar, bu hafta içi deneyimli isim için nabız yoklayacak. İtalyan temsilcisinde beklediği forma şansını bir türlü bulamayan oyuncu, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giymişti.

DÖNMEYE İSTEKLİ DAVRANIYOR

Saric'in Süper Lig'e geri dönmeye sıcak yaklaştığı ifade edilirken, yeşil-beyazlı ekibin vakit kaybetmeden oyuncuyu takıma kazandırmak istediği ifade edildi. Teknik direktör Volkan Demirel'in yönetim ile imzalamadan önce transferde kesenin ağzını açma sözü aldığı öğrenilirken, Muğla ekibi geçtiğimiz gün son olarak Zürih forması giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Saric ile uzun süreli bir kontrat yapmak isteyen kurmayların gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmek istediği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon Palermo ile 8 maça çıkan Saric, yalnızca 2 kez ilk 11'de başlayabildi. Golcü transferi için Fener'den Cenk Tosun ve Alanya'dan Serdar Dursun ile temaslar sürüyor.

Deneyimli oyuncuyu Süper Lig ve İtalya Serie B ekiplerinden birçok takımın takip ettiği öğrenilirken, ilk resmi girişimi Bodrum FK'nın yapacağı öğrenildi. Geçen sene Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Dario Saric'in geri dönmeye istekli olduğu kaydedildi.

KRİZ MASASI TOPLANIYOR

SON 11 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, yönetim ile masaya oturarak takımın geleceği hakkında bir toplantı yapacak. Son olarak alınan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Demirel, maç sonu toplantısında kadronun bu lig için yeterli olmadığını açıklamıştı. Transfer harekatını bir an önce başlatmak isteyen genç teknik patron, yönetime durumun ciddiyetiyle ilgili hazırladığı raporu sunacak. Bir an önce takıma katılacak yeni isimlerle birlikte lige tutunma savaşı vermek isteyen Demirel'in ligde kalacaklarına inandığı ifade edildi.