‘Transfer lazım’

G.ANTEP deplasmanından bir puanla ayrılan Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, hem maçtaki eksiklerine değindi hem de transfer vurgusu yaptı. Takımının savunmada iyi olduğunu ancak hücum noktasında eksiklikler yaşadığını anlatan Demirel, "Bugün iyi savunma yaptık ve gol yemedik. Bu bir puan almamızda önemli ama bizim skor üretmeye ihtiyacımız var. Transfer döneminde kadromuza dahil edeceğimiz oyuncularla kaliteyi yukarı çekmemiz lazım. Hücum anlamında beceri ve yetenekli oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

Cenk Tosun

Kazanmak adına her şeyi yaptıklarını ama başaramadıklarını dile getiren Volkan Demirel, ara transfer döneminde 4-5 oyuncu ile ligde üst sıralara yükselmeyi amaçladıklarına değinerek, "Bodrum FK olarak 4-5 transfer yapmamız lazım. Bireysel yetenekleri oyuncuları kadromuza dahil edersek iyi puanlar toplarız" diye konuştu. Bodrum FK'nın bu hafta içerisinde listesinde bulunan F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Cenk Tosun ile ilgili resmi adımların atılması beklenirken gelecek haftaki Eyüpspor maçına futbolcuyu yetiştirme planları yapılıyor